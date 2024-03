'El noi i la garsa' de Miyazaki es porta l'Oscar a la millor pel·lícula d'animació i deixa sense premi a 'Robot Dreams'

MADRID, 11 març (EUROPA PRESS) -

'Robot Dreams', el llargmetratge de Pablo Berger, s'ha quedat sense l'Oscar a la millor pel·lícula d'animació. El guardó ha anat finalment a parar a mans del mestre Hayao Miyazaki, que amb el 'El chico y la garza' es fa així amb el seu tercer Oscar després que en 2003 s'alcés amb aquest mateix premi per 'El viatge de Chihiro' i al 2015 rebés l'Oscar honorífic en reconeixement a tota la seva carrera.

A més d'amb 'Robot Dreams', la japonesa 'El chico y la garza' compentía pel premi a la millor cinta d'animació amb la producció estatunidenca 'Spider-Man: Creuant el Multivers' dirigida per Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin Thompson, 'Nimona', l'aventura de fantasia de Netflix dirigida per Nick Bruno i Troy Quane i 'Elemental', la cinta de Pixar dirigida per Peter Sohn.

La cinta de Berger, que es va alçar amb el Goya al millor guió adaptat i millor film d'animació, ha estat la tercera cinta espanyola nominada a l'Oscar en la categoria. Abans ja van ser candidates al premi de l'Acadèmia d'Hollywood 'Chico y Rita' de Fernando Trueba i Javier Mariscal, al 2011, i 'Klaus', de Sergio Pablos, al 2019. Cap es va portar a casa el premi.

La gala de lliurament de 96ª. edició dels premis de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood es va celebrar al Dolby Theatre de Los Angeles i va estar conduïda per quarta vegada pel còmic i presentador Jimmy Kimmel.