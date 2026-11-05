La Nobel de la pau ucraïnesa Oleksandra Matvitxuk guanya el Premi Internacional del diari 'Ara'

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
L'activista i directora de l'organització no governamental ucraïnesa Centre per les Llibertats Civils (que el 2022 va rebre el premi Nobel de la Pau), Oleksandra Matvitxuk, ha guanyat el Premi Internacional del diari 'Ara' "per la seva valenta defensa dels drets humans i les llibertats del poble ucraïnès davant l'agressió militar russa".
Matvitxuk (Kíiv, 1983) és advocada de professió i està vinculada a l'organització pels drets humans des de la seva meva fundació el 2007 i, el 2012, es va convertir en membre del consell assessor sota el Comissionat de Drets Humans del Parlament ucraïnès, a més de ser vicepresidenta de la Federació Internacional de Drets Humans, ha explicat l''Ara'.
El jurat ha destacat "la tasca de documentació dels crims de guerra comesos durant la invasió russa" de Matvitxuk (un treball que qualifiquen de clau per donar visibilitat a les víctimes), que rebrà el premi en persona en el decurs de la 'Nit de l'Ara' que se celebrarà a la sala simfònica del Palau de la Música Catalana de Barcelona el 19 de novembre.