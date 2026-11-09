El nivell C2 de català serà un requisit en les oposicions docents del 2027, segons els sindicats

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 nov. (EUROPA PRESS) -
El nivell C2 de català serà un requisit obligatori en les oposicions docents del 2027 a Catalunya, han explicat a Europa Press fonts sindicals.
El requisit obligatori del català consta en la llei d'educació de Catalunya (LEC) del 2009, però fins ara no s'havia aplicat i era un "mèrit", segons ha publicat el diari 'Ara'.
Està previst que aquest plantejament es porti a la taula sectorial d'aquest dijous, que sigui requisit el C2 acreditat o la superació de la prova corresponent, i la previsió és que les oposicions es facin la primavera del 2027.
La LEC assenyala que per ingressar a la funció pública docent s'ha d'acreditar el coneixement suficient i adequat del català, tant en l'expressió oral com l'escrita, d'acord amb les competències corresponents al nivell C2.
La Conselleria d'Educació, amb ERC al capdavant, va anunciar el 2022 que la Generalitat exigiria un nivell C2 de català als nous docents a partir del 2024, tot i que s'ha anat ajornant.
El juny d'aquest any, la Generalitat va flexibilitzar el requisit del C2 de català per accedir a la borsa d'interins i ampliar el període d'acreditació del títol, i va negar que fos una rebaixa en l'exigència.