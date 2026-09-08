Publicat 08/09/2026 12:49

Niubó xifra en un 9,3% el seguiment de la vaga educativa a les 11.30 i els sindicats en un 20%

Docents durant la manifestació per la vaga educativa
Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha xifrat en un 9,3% el seguiment de la vaga educativa de Catalunya aquest dimarts a les 11.30 hores, mentre que els sindicats situen la xifra en un 20%.

Niubó ho ha dit en una roda de premsa en la qual ha explicat que, a aquesta hora, el 65% dels centres han comunicat les dades, i que "és probable" que en les pròximes hores la xifra creixi quan més centres informin del seu seguiment.

També ha apuntat que no hi ha hagut "incidències significatives" i que han obert tots els centres previstos.

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