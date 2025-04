Niubó vol concretar el currículum de Socials per al curs vinent, juntament amb Llengua i Matemàtiques

BARCELONA 2 abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha explicat que la voluntat del seu departament és concretar el currículum de Ciències Socials a secundària de cara al curs vinent, juntament amb els ja anunciats de Llengua i Matemàtiques.

"El currículum és de mínims, però per facilitar aquesta feina a les escoles, ja s'està treballant per poder tenir el de Ciències Socials per al curs vinent", ha dit en una entrevista d'aquest dimecres a Ser Catalunya recollida per Europa Press, en la qual ha defensat els currículums com una manera de facilitar els continguts o coneixements que, sí o sí, s'han de garantir, textualment.

En relació amb l'augment de les idees totalitàries entre els joves, ha defensat que les temàtiques que combatin els discursos d'odi entrin en el currículum ja des de l'educació primària: "Si des de primària treballem el que marca el currículum, això hi pot ajudar", ha dit.