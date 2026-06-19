Niubó veu necessari reconstruir confiances i complicitats: "No ha estat un curs fàcil"

BARCELONA 19 juny (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha agraït la confiança en el sistema educatiu de Catalunya durant aquest curs, i ha dit que és necessari reconstruir confiances i complicitats: "No ens enganyarem, no ha estat un curs fàcil".
En un vídeo penjat a les xarxes socials, ha assegurat que en els últims mesos el Departament ha hagut de fer front a reptes importants, però que ho ha fet amb una aposta del Govern d'"enfortir" el sistema educatiu per millorar el reconeixement de la professió docent i la qualitat de l'atenció educativa.
Niubó ha destacat que s'han assolit acords per a la millora educativa que "el pròxim curs ja es començaran a notar", amb la reducció de l'alumnat per aula, un augment del personal de suport i una simplificació de la burocràcia als centres.
Ha assegurat que l'aprovació d'uns nous pressupostos de la Generalitat permetran començar l'adequació climàtica dels centres i millorar les infraestructures educatives després de "molts anys de desinversió".
La consellera ha afirmat que vol continuar escoltant la comunitat educativa, "tota", els seus professionals, docents, equips directius, inspectors d'educació i les famílies per compartir la reflexió d'on està i on es vol arribar com a sistema educatiu.
"TOTHOM HA DE SER ESCOLTAT"
"Necessitem impulsar conjuntament les millores que permetin enfortir l'educació de Catalunya. Tothom s'ha de poder expressar i tothom ha de ser escoltat", ha subratllat.
Ha assegurat que s'han de "reconstruir confiances i complicitats" i dotar-se d'un marc de diàleg útil i constructiu, i ha remarcat que l'educació és una prioritat.
"Sé que també ho és per vosaltres i estic convençuda que Catalunya sabrà aprofitar aquesta oportunitat per deixar enrere inèrcies estèrils i donar a l'educació la centralitat que li correspon", ha subratllat.