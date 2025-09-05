Niubó veu "molt difícil plantejar-se" la petició dels sindicats d'augmentar el sou dels docents

Aposta per reforçar resultats i atendre la diversitat davant una escola amb "més complexitat"
BARCELONA, 5 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha considerat que "en aquests moments és molt difícil plantejar-se" la petició dels sindicats educatius de recuperar el 25% del poder adquisitiu dels docents i augmentar el seu sou, en el context de pròrroga dels pressupostos.
Ho ha dit aquest divendres en una entrevista a 'Els Matins' de TV3, recollida per Europa Press, en ser preguntada per aquesta reclamació i, segons ella, hi ha altres elements més enllà de la retribució directa que es poden treballar.
D'altra banda, ha afirmat que l'objectiu del departament de cara a aquest curs 2025-2026, que comença aquest dilluns 8 de setembre, és reforçar els resultats educatius i atendre la diversitat a l'aula davant una escola cada vegada amb "més complexitat".
Ha insistit a posar el focus a millorar els resultats de les proves PISA i ha assenyalat que durant uns anys l'"acció política no anava destinada a millorar els resultats".
Niubó confia que la feina que està fent el departament, amb els programes de reforç de comprensió lectora i matemàtiques, revertirà en "una millora de resultats": en matemàtiques aquest cursos més de 800 centres tindran aquest reforç i més de 500 en l'àmbit de la comprensió lectora.
ACOMPANYAMENT I DIVERSITAT
A més a més, ha afegit que es reforçarà l'acompanyament al centre educatiu: "Com som conscients d'aquesta diversitat a l'aula, hem de posar els recursos perquè el tutor, que de vegades està sol a l'aula, tingui reforç" i, per exemple, ha assenyalat que s'han doblat els SIEI (suport intensiu d'escolarització inclusiva).
Per ella, les escoles reflecteixen la realitat de la societat quant a diversitat, amb alumnes amb necessitats educatives especials --reivindica que actualment hi ha més detecció de trastorns i dificultats d'aprenentatge--, a més d'un "important percentatge" d'immigració i més mobilitat durant el curs.
"Això implica més complexitat a l'hora d'atendre l'alumnat i el conjunt del grup. Hem de posar recursos perquè ens juguem la igualtat d'oportunitats", i assegura que el personal de suport més especialitzat ja s'està incorporant per atendre la diversitat.
FORMACIÓ I INVERSIÓ
D'altra banda, afirma que amb la Conselleria de Recerca i Universitats de la Generalitat s'està treballant tant la formació inicial com la formació permanent del professorat: "Necessitem més continguts i gestió".
Sobre la llei d'educació de Catalunya (LEC) que preveu una inversió en educació del 6% del PIB, Niubó assenyala que s'està a prop del 4% però "en tot cas" no en el 6, i afegeix que hi va haver uns anys de desinversió molt important, diu textualment, i que s'estan millorant els recursos davant una escola cada vegada més complexa.
CATALÀ
Preguntada per la sentència del Tribunal Constitucional del 25% de castellà, de la qual encara s'està pendent, Niubó ha reivindicat la normativa catalana sobre el català a l'escola, perquè diu que el seu objectiu és que al final de l'escolarització obligatòria els nens "dominin plenament de manera oral i escrit el català i el castellà", a més de si es pot una llengua estrangera.
"Em sembla que aquesta llei estableix les bases del que és el nostre sistema. El que esperem és que el Tribunal Constitucional validi aquesta llei. Si el decret llei, pel que sigui, no tirés endavant, el que faríem és desplegar plenament aquesta llei i, evidentment, buscaríem el mateix o ampliar el consens que va tenir en el seu moment la llei", ha resolt.