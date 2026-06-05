Niubó es troba amb Aspepc·Sps, CCOO Educació i la UGT després del 'no' al preacord educatiu

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 juny (EUROPA PRESS) -
Representants dels sindicats Aspepc·Sps, CCOO Educació i la UGT han mantingut trobades aquest divendres al matí amb la consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, després del 'no' al preacord educatiu signat divendres passat.
Després de la trobada, en unes declaracions a Europa Press, el secretari general d'Aspepc·Sps, Ignasi Fernández, ha afirmat que han traslladat a Niubó que donaran suport a la signatura de l'acord però que "és un 'sí' condicionat" i que volen que es tinguin en compte les inquietuds que els traslladen els docents; a més, ha indicat que la consellera ha tingut una resposta receptiva.
Fernández reclama al Departament que modifiqui el currículum amb mesures com "veure quin és el futur del treball de recerca o què passa amb les hores de gestió de l'ESO"; que s'acceleri el pagament dels estadis, a més del calendari per reduir les ràtios, i assenyala que això ho faran en la comissió de seguiment de l'acord.
Aspepc·Sps, CCOO Educació i la UGT són els tres sindicats que mantenen el 'sí' a l'acord educatiu amb la Generalitat, després que Ustec·Stes es retirés dijous en veure que el col·lectiu docent havia votat majoritàriament 'no' en la consulta.
La trobada es produeix després que Niubó convoqués dijous una ronda de trobades amb els sindicats signataris del preacord, tot i que Ustec·Stes ha decidit declinar la seva assistència en assegurar que ja no en són signataris.