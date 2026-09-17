Niubó es reuneix amb promotors de la ILP sobre el 6% en educació, que espera aprovar "aquest curs"

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
CCOO veu positiva la voluntat del Govern però exigeix un "termini concret i un calendari ben estipulat"
BARCELONA, 17 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, s'ha reunit aquest dijous amb promotors de la iniciativa legislativa popular (ILP) que fa anys que està registrada al Parlament per desplegar el 6% del PIB en educació, la qual espera que s'aprovi "aquest curs escolar".
En unes declaracions als mitjans després de la reunió, Niubó ha sostingut que el Govern haurà de "veure de quina manera" poden fer possible que la ILP tiri endavant durant els pròxims 10 mesos, si bé ha recordat que l'aprovació de la iniciativa depèn d'un debat parlamentari.
En preguntar-li pels tràmits, ha explicat que, en aquests moments, el departament està fent "una ronda més o menys informal de trobades amb els portaveus d'educació dels diferents grups parlamentaris" per formar un consens.
Respecte al calendari per materialitzar aquest 6% del PIB en educació, Niubó ha assenyalat que "vindrà d'aquest debat i del nou consens" que es generi des dels diferents partits i en el marc de la comunitat educativa catalana.
En aquesta línia, ha afegit que s'han emplaçat a continuar treballant amb CCOO en aquesta calendarització i "de quina manera podem fer que sigui progressiva, sostenible i també viable per al conjunt del sistema i de la comunitat educativa".
CCOO
El secretari general de la Federació d'Educació de CCOO, Edu Núñez, ha afirmat que el sindicat fa una "valoració positiva" de que el Govern expressi la voluntat política d'arribar al 6% del PIB.
En concret, ha argumentat que arribant a aquest nivell d'inversió en educació, "moltes de les solucions que necessita el sistema" es materialitzaran, com defensa la ILP, que esperen veure aprovada pròximament.
No obstant això, ha exigit establir un "termini concret i un calendari ben estipulat que digui com es farà efectiu aquest 6%", cosa que veuen fonamental perquè no passi com amb la llei d'educació de Catalunya (LEC) del 2009, en la qual també figurava aquesta voluntat.
Ha recordat que la pròpia ILP, en aquests moments immersa en el període de debat d'esmenes, inclou una proposta de calendari per arribar al 6% en quatre anys, dos per arribar a la mitjana del PIB estatal i els dos següents per arribar al percentatge desitjat.
Juntament amb els calendaris, Núñez ha destacat tres eixos més clau per a l'aprovació de la ILP, entre els quals concretar mesures davant les principals prioritats que té l'educació en aquests moments.
També ha apuntat a la necessitat de crear un consell assessor interdepartamental per garantir la implementació del 6% i, finalment, ha demanat "màxima transparència" per calcular que la inversió en educació arriba a aquestes xifres.