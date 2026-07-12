Niubó es reuneix amb més de 100 direccions des de final de curs per conèixer el seu "malestar"

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 12 jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha explicat que ha mantingut reunions amb més de 100 direccions i docents de centres educatius de tota Catalunya des que va acabar aquest curs 2025-26 per compartir reptes del sistema educatiu i conèixer el "malestar" dels professionals.
En declaracions a la premsa, la consellera ha afirmat que s'han reunit ja amb direccions de les comarques del Baix Llobregat, Penedès, Maresme (Barcelona) i de l'àrea de Girona, i ha posat en valor aquest procés de "escolta més activa" als professionals, que va començar el 17 de juny.
En aquestes trobades els professionals li traslladen les "problemàtiques que potser passen més desapercebudes en el dia a dia, que tenen més que veure amb el funcionament del sistema", i afegeix que faran reunions fins a final de juliol i durant el proper curs.
"Des d'aquesta escolta i des d'aquesta proximitat es pot reconèixer que hi ha elements a millorar. Jo estic constatant una gran vocació de servei públic, una gran implicació d'aquest conjunt de professionals de l'educació del país per millorar. Estem veient aquestes ganes de contribuir a enfortir el sistema", ha dit.
TEMES TRACTATS
Entre els temes que s'han abordat en aquestes trobades, una de les qüestions que més ha sorgit és el reforç i la reorientació dels recursos cap a la diversitat i el model d'acolliment, així com la reducció de la burocràcia per poder destinar "més temps a ensenyar i reforçar el projecte educatiu".
També s'han tractat les inversions en infraestructures i l'adequació climàtica en els centres educatius; l'agilitació del procés de substitució quan hi ha baixes del professorat; la digitalització i la IA , i "com està impactant a les aules i afecta al treball dels docents".
REPTES "MOLTES VEGADES COMPARTITS"
Assegura que les trobades estan sent molt constructius i que els professionals traslladen el seu malestar i queixes així com reptes, "que moltes vegades són compartits".
La intenció és poder rebaixar el malestar que hi ha a les aules i "reconduir i refer la confiança" que creu que durant aquest curs s'ha pogut perdre, i afegeix que veu bona voluntat per part dels professionals per aconseguir-ho.
Explica que aquestes reunions són sobretot amb les direccions dels centres, però que també hi ha altres professionals del sector com a docents, professionals dels equips d'assessorament psicopedagògic (EAP), centres de recursos i inspecció educativa.
Niubó avança que la setmana que ve es reunirà amb sindicats (tot i que fonts d'Educació assenyalen a Europa Press que no serà en format taula sectorial), així com amb famílies, per tractar temes com l'inici de curs: "La intenció és seguir mantenint aquest vincle i diàleg que, de fet, hem tingut tot el curs".