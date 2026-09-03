Niubó es reuneix amb els sindicats que impulsen la vaga del primer dia de curs

BARCELONA 3 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, es reuneix aquest dijous amb els sindicats Ustec·Stes i CGT Ensenyament, les dues forces sindicals que impulsen la vaga docent del 8 de setembre, el primer dia de curs.
Niubó ha iniciat cap a les 10 hores la reunió amb el sindicat Ustec·Stes i a les 12 està previst que ho faci amb representants de CGT Ensenyament.
La reunió amb Ustec·Stes i CGT Ensenyament es produeix dins les trobades d'inici de curs que la consellera ha fet aquesta setmana: dimarts es va reunir amb Aspepc·Sps, CCOO i la UGT, signatàries dels acords educatius, i dimecres amb la junta central de direccions.
En la roda de premsa de dilluns sobre l'inici de curs, Niubó va explicar que es reuniria amb els sindicats convocants de la vaga per "buscar ponts" i intentar desconvocar l'aturada del 8 de setembre.
Va admetre davant la vaga convocada per al primer dia de curs: "No és l'inici que hauríem volgut i haguéssim esperat".