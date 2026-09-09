Niubó reivindica l'augment pressupostari en educació i defensa que sigui "progressiu"

BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, ha reivindicat l'augment del 25% en el pressupost d'educació aquest curs i ha dit que la inversió s'ha de fer de manera "progressiva" i comptant amb els socis i suports parlamentaris que, diu, són necessaris.
En una entrevista a 3Cat aquest dimecres recollida per Europa Press, ha dit que cal ser "conscients de la situació de partida" i actuar amb una mica de perspectiva.
La consellera ha defensat que el Govern està seguint la direcció correcta i prenent decisions i, malgrat que reconeix que és un moment complex, sosté que el curs comença amb "unes millors condicions d'aprenentatge i ensenyament".
Sobre les vagues de dimarts, ha lamentat que no és l'inici de curs que haurien volgut en un dia, apunta, especial per a molts alumnes, i ha dit que cal "un punt de confiança i treball" amb els sindicats perquè considera que l'amenaça de vaga constant complica les coses.
Preguntada per l'error en la mostra de les proves PISA ha assegurat que és un assumpte "greu" i ha apuntat que, tot i que en tenia coneixement des del mes de març, s'havien de respectar les diligències internes.