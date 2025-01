Niubó reivindica la "corresponsabilitat" en educació amb l'administració local

BARCELONA 17 gen. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha reivindicat la col·laboració en l'àmbit educatiu entre l'adminstració local i l'educativa: "Creiem en la corresponsabilitat, en la cogovernança educativa del país".

"Sabem que no hi ha cap sistema educatiu que pugui funcionar si no és en estreta aliança i col·laboració amb els municipis", ha dit aquest divendres després de la inauguració de l'ampliació de l'Institut Escola Miquel Martí i Pol de Lliçà d'Amunt (Barcelona).

Niubó s'ha adreçat als docents d'aquest centre --que té 281 alumnes d'educació infantil i primària i 130 d'ESO--, als qui ha agraït per haver "contribuït a generar il·lusió i interès, a enriquir les vides de les persones, en el millor dels sentits".

L'ampliació d'aquest institut escola ha suposat una inversió d'1,6 milions d'euros, a càrrec de la Conselleria i de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, que es va materialitzar a través d'un conveni entre totes dues administracions.

El nou espai té una superfície de 486 metres quadrats --repartits en una planta única que connecta amb l'edifici de primària-- i consta de quatre aules d'ESO, dues aules de reforç, un taller, un laboratori, la sala de professors i els lavabos.