Niubó qualifica de "legítim" el preacord en educació i confia que els docents el ratifiquin

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 2 juny (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha qualificat aquest dimarts de legítim el nou preacord en educació assolit amb 4 dels 5 sindicats presents en la taula sectorial en vaga i s'ha mostrat confiada que els docents, que l'han de ratificar en una consulta fins dijous, hi donaran llum verda.
"Pensem que el conjunt de docents, malgrat la desinformació que hi ha en aquests moments a les xarxes, seran molt conscients del que està en joc, del que podem perdre si no es pot convalidar aquest acord. Per tant, estic convençuda que entre tots podrem posar les bases de la millora educativa a la qual aspirem com a país", ha dit en una entrevista a La 2Cat i Ràdio 4 recollida per Europa Press.
Preguntada per quina és aquesta desinformació, Niubó ho ha detallat en la baixada de les ràtios i en la desburocratització, en afirmar que les ràtios inferiors ja es recollien en l'acord amb CCOO i la UGT i que la desburocratització també "estava sobre la taula" en totes les reunions amb els sindicats.
Ha destacat els 6.400 nous docents per a l'escola inclusiva: "Si creiem en un sistema inclusiu, amb garanties, vol dir que necessitem altres professionals juntament amb els docents que puguin ajudar a donar aquest suport intensiu a molts alumnes que tenen unes necessitats educatives específiques", ha dit.
Preguntada per si es podria incloure en el pacte la vinculació a la inflació, tal com demana la CGT (sindicat en vaga), ha explicat que l'increment estatal també s'aplica a la part autonòmica i que "és una cosa que s'acorda en unes taules a nivell de govern d'Espanya".