Niubó proposa dedicar una hora més a les assignatures obligatòries de modalitat a batxillerat

BARCELONA 9 gen. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha proposat dedicar una hora més a les assignatures obligatòries de modalitat a batxillerat, de manera que passaran de les tres hores inicials que s'havien previst a quatre.

Ho ha dit aquest dijous en una entrevista de Catalunya Ràdio, recollida per Europa Press, en la qual ha afirmat que aquest canvi permetrà augmentar les hores d'ensenyament en ciències, matemàtiques i literatura en aquesta etapa educativa.

Ha avançat aquest nou canvi el mateix dia en què es reuneix amb societats i entitats científiques de Catalunya per debatre la modificació curricular de batxillerat, que suposa agrupar en una sola assignatura Física i Química, a més de Biologia, Geologia i Ciències Ambientals, i dedicar 3 hores a cadascuna, respectivament.

En l'entrevista, la consellera ha assegurat que, en aquests moments, hi ha dos escenaris possibles: d'una banda, mantenir les hores i els continguts curriculars de ciències a través de la franja d'optatives: "Va ser un dels documents més polèmics perquè d'alguna manera estem dient que perdríem hores de modalitat".

El segon escenari, que la consellera diu que ha tingut més bon acolliment entre la comunitat educativa, passa per reforçar les matèries de modalitat, de tres a quatre hores en les assignatures obligatòries com matemàtiques i matèries que "tenen a veure més amb l'especialitat de l'itinerari de batxillerat".

"Per tant, no només reforcem aquests coneixements especialitzats en ciències, sinó que reforcem el conjunt d'itineraris a batxillerat, per tant també reforcem les literatures, les humanitats, el científic, el tecnològic i el social", ha afegit.