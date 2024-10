Niubó presenta una nova campanya de la Generalitat per "detectar els senyals" del bullying

Es difondrà per televisió, les xarxes socials i cartells a la via pública

BARCELONA, 2 oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha presentat aquest dimecres la campanya 'Busca els senyals. Atura l'assetjament' per "detectar els senyals" que s'estan produint en una situació de bullying i conscienciar la comunitat educativa catalana sobre la importància de millorar-ne la detecció.

En l'acte de presentació de la iniciativa a l'Institut Teresa Pàmies de Barcelona, Niubó ha assegurat que el Govern està "compromès a avançar cap a un sistema educatiu lliure d'assetjament" i garantir el benestar dels alumnes i un entorn pacífic.

"Volem erradicar aquesta xacra i, per aconseguir-ho, la detecció precoç és clau", ha dit, i ha insistit que tota la comunitat educativa s'ha d'implicar per solucionar aquestes situacions i garantir el benestar emocional i físic de l'alumnat.

La campanya, que està adreçada tant als estudiants com a les famílies de Catalunya, ha tingut un cost de 700.000 euros i es començarà a difondre des d'aquest mateix dimecres.

ANUNCIS I MATERIAL DE LA CAMPANYA

Durant l'acte, en el qual també ha estat el regidor d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona, Lluís Rabell, s'han presentat els dos anuncis per a la televisió i les xarxes socials de la campanya, que se centren en dos alumnes als qui l'assetjament els "acompanya tot el dia".

En els vídeos es veu com aquests dos estudiants no poden deixar de visualitzar els insults i vexacions que reben en objectes quotidians, com un bric de llet, una parada d'autobús o el seu despertador, i l'objectiu és "representar la càrrega psicològica que suposa l'assetjament per a les víctimes".

Una de les protagonistes dels anuncis, Ariadna, ha afirmat en l'acte que ella també ha estat víctima d'assetjament escolar i, després d'explicar la seva experiència, ha fet una crida als professors a implicar-se més en aquestes situacions: "Si veus un nen assegut sol a les escales no és perquè vulgui estar sol".

També hi haurà cartells per a la via pública (a fanals i parades del transport públic, entre d'altres) per conscienciar tota la ciutadania, a més de material que es repartirà a tots els centres educatius catalans.

NOU WEB I RECURSOS

Niubó també ha anunciat la creació del web assetjamentescolar.gencat.cat, que inclou exemples de senyals que "poden indicar que un nen o jove està patint assetjament", com un canvi en el rendiment acadèmic, canvis en el comportament o la desaparició de les pertinences personals, entre d'altres.

El web també informa sobre els recursos que té la comunitat educativa davant l'assetjament escolar, com la Unitat de suport a l'alumnat en situació de violència (Usav) o el Registre de Violències contra l'Alumnat (Reva).

La Conselleria ha informat que amb les dades de la Usav (fins al curs 2023-2024) i del Reva (curs 2024-2025) s'ha atès un total de 2.206 casos tipificats com a presumpte assetjament escolar des de mitjans del curs 2020-2021.

L'acte ha finalitzat amb una taula rodona en la qual l'educadora social Lídia Casanovas ha insistit que cal conscienciar sobre que totes les persones poden ocupar aquest rol d'assetjador i que aquestes situacions han de tenir conseqüències i no quedar impunes: "Conscienciar sobre l'òptica del meu fill també ho pot fer".