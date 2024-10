BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, oferirà entrevistes cada mes a alumnes d'escoles i instituts de Catalunya per atendre les seves "inquietuds", ha informat el departament en un comunicat aquest dilluns.

Niubó ha estat entrevistada aquest dilluns per una alumna de 6è de primària de l'escola Palau d'Ametlla de Montornès del Vallès (Barcelona): les preguntes les ha treballat amb el tutor i s'ha interessat per la seva tasca com a consellera, com es va iniciar en política o quines eren les seves matèries preferides quan estudiava.

La iniciativa 'I tu, què li preguntaries a l'Esther?' servirà per "obrir el departament a l'alumnat, escoltar les seves inquietuds i poder-los-hi donar resposta directament", afirma Niubó, i el format anirà variant entre l'entrevista i la roda de premsa, i tot l'alumnat de Catalunya podrà enviar les seves propostes al correu de la Conselleria.