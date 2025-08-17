Niubó obre la 57 UCE destacant el rol "clau" de l'educació en un context geopolític complex

GIRONA 17 ago. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, ha inaugurat aquest diumenge la 57a Universitat Catalana d'Estiu (UCE) a Prada de Conflent (França) reivindicant el "paper clau" de l'educació en un context geopolític complex.
Ha obert així aquesta edició de la UCE, que aquest any té el lema 'Cap a la postdemocràcia? La resistència als Països Catalans', durant un acte junt al president de la Fundació UCE, Joandomènec Ros; el rector, Jordi Casassas; el diputat de la Diputació de Girona Joan Plana i el vicepresident del Consell Departamental dels Pirineus Orientals, Nicolau Garcia.
Niubó ha afirmat que la geopolítica actual està marcada per les incerteses, l'augment de desigualtats i la tornada de conflictes armats amb impacte global, entre altres, i ha constatat l'existència de lideratges mundials "amb una personalitat molt marcada, més aviat disruptius, radicals, en el pitjor sentit de la paraula".
Per això, ha dit que el Govern de la Generalitat i el conjunt de la societat tenen la responsabilitat d'oferir a les noves generacions "eines per construir identitats obertes, inclusives i, evidentment, positives", per la qual cosa ha assenyalat el paper clau de l'educació.
LA DEMOCRÀCIA I EL CATALÀ
En aquest sentit, ha defensat que la democràcia no pot ser només un sistema de govern: "De fet, no ho és; és una cultura compartida i com tota cultura pot enfortir-se o pot erosionar en moments de transformació com aquest".
Així mateix, Niubó ha reivindicat textualment la UCE i la Catalunya Nord com un espai de trobada, diàleg i reflexió crítica, i ha afegit: "Un lloc on la cultura, on el pensament, on el compromís cívic sempre s'han donat la mà per entendre el present i imaginar també el futur que volem".
Ha assegurat que la llengua catalana és una eina de cohesió, de promoció social, de convivència i d'oportunitats compartides i ha expressat que "aprendre, viure, compartir en català" permet participar en igualtat de condicions en la vida social, cultural i econòmica de Catalunya.