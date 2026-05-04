Niubó no veu com una "esmena a la totalitat" el rebuig dels sindicats educatius a l'acord

BARCELONA 4 maig (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha afirmat aquest dilluns que no veu com una "esmena a la totalitat" dels sindicats educatius majoritaris el seu rebuig a l'acord entre el Govern i les CCOO Educació i la UGT, ha assenyalat que les seves exigències es poden resoldre amb el desplegament del pla i ha ofert diàleg en el pacte.
Ha assegurat que els sindicats "es van aixecar de la taula" perquè van percebre insuficiència retributiva i en les dotacions addicionals a l'escola inclusiva, ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
Ha defensat que les seves exigències es poden solucionar amb el desplegament de l'acord i ha qualificat de "difícil" que, amb els pressupostos prorrogats, es pugui elevar fins al 100% l'increment del complement específic de manera progressiva (l'actual que s'inclou en el pacte el situa en el 30% i en 200 euros addicionals al mes).
Sobre els 17 dies de vaga previstos per aquests sindicats abans que acabi el curs escolar, Niubó ha ofert diàleg en l'acord, el qual ha reiterat que no té precedents i ha instat totes les parts a desescalar la "tensió que es viu en aquests moments en el sistema educatiu".
Ha explicat que va parlar per última vegada amb el sindicat majoritari Ustec·Stes fa "tres o quatre setmanes" i que el Departament està parlant amb el sindicat després d'anunciar els dies de vaga.
MOSSOS A LES AULES
Preguntada per la proposta del Govern d'introduir agents dels Mossos d'Esquadra als centres educatius, Niubó ha assenyalat que la reacció ha estat "exagerada" i que la figura de la policia no substituirà els educadors i integradors del sistema públic.
Ha negat que hi hagi un problema de seguretat o de convivència a les escoles catalanes però afirma que es poden produir "alguns conflictes" que impacten en el funcionament dels centres, i ha posat d'exemple la prohibició dels telèfons mòbils.
"No estàvem assenyalant uns centres, no estàvem dient que tots aquests siguin conflictius ni de màxima complexitat, es va voler fer una mostra petita, però representativa", ha explicat.