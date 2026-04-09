Niubó no es planteja modificar l'acord en educació: "No se li ha donat prou valor"

BARCELONA 9 abr. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha afirmat aquest dijous que no es planteja modificar l'acord en educació --subscrit per CCOO i UGT-- en relació amb la reunió que té a les 11.00 amb el sindicat majoritari Ustec·Stes: "No se li ha donat prou valor".
"La voluntat és executar l'acord", ha dit Niubó en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press, en la qual ha defensat que considera que l'acord dona resposta a la majoria de les reivindicacions del sector.
Sobre el fet que un 95% del 50% de la plantilla de professors que van participar en la consulta impulsada per Ustec·Stes hagi rebutjat el pacte, ha lamentat que la "concreció" de l'acord no hagi arribat a tothom i ha atribuït les mobilitzacions del sector a una presa de consciència col·lectiva.
"No té tant a veure amb dèficits i carències, que n'hi ha, i a més són històrics, no parlem de cap malestar que vingui per qüestions només d'avui dia. Jo he estat diputada de l'oposició durant molts anys i no hi ha cap novetat respecte a demandes d'inclusió, reforçament, reducció d'aula i ràtios".
Ha argumentat que l'acord suposa 2.000 milions d'euros d'inversió --el 25% del pressupost del departament-- i que els professors aquest tercer trimestre ja percebran un augment salarial, tot i que no n'ha concretat la xifra exacta.
Sobre les crítiques d'alguns sindicats pel butlletí informatiu que Educació ha enviat a les famílies i el primer número del qual aborda l'acord amb CCOO i la UGT, ha defensat que no pretén enfrontar sinó facilitar informació.