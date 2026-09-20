Niubó lamenta que negocien amb representants sindicals que "al final no són els qui decideixen"

David Zorrakino - Europa Press
Demana reflexionar sobre el paper dels centres d'educació especial
BARCELONA, 20 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, ha lamentat que negocien amb uns representants sindicals que "al final no són els qui decideixen", i ha afegit que el que estan oferint als sindicats és una agenda de treball sobre aspectes no negociats.
"Tornen a posar sobre la taula parlar de ràtios o de la inclusiva, sobre les quals ja tenim un acord. I el que plantegen ara ja ho estem treballant, com la desburocratització o la climatització", ha dit en una entrevista d'El País' recollida per Europa Press aquest diumenge.
La consellera ha demanat als sindicats que pensin en "la millora del sistema educatiu" i ha dit que, com els docents i les famílies, han de fer una reflexió sobre el descens dels resultats per veure què està passant.
Preguntada per les negociacions amb els sindicats durant l'estiu, ha assegurat que va oferir una trobada a l'agost, però no va arribar cap proposta: "Suposo que a un sindicat li costa desmarcar-se d'un altre".
En referència a l'error en la mostra de les proves PISA, ha dit que està previst que els expedients oberts es resolguin al llarg d'aquest curs, i ha assegurat que durant el 2025 no es va donar informació sobre aquest fet a nivell de Consell de Direcció.
CLIMATITZACIÓ
També s'ha referit a la climatització de centres escolars anunciada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i ha defensat que això es faci en els propers 5 anys: "És molt ambiciós, però som conscients de l'emergència climàtica".
Niubó ha demanat l'ajuda dels municipis per fer-ho possible i ha afegit que el Govern ha estudiat la situació del sector d'instal·ladors i creuen que la saturació es "podrà resoldre".
ESCOLA INCLUSIVA
Sobre la implementació de l'escola inclusiva ha dit que cal plantejar el paper dels centres d'educació especial perquè hi ha manca de places en aquests centres i "quan l'alumne passa a Secundària no sempre té una bona experiència".
I s'ha preguntat: "Inclusió és tenir a l'aula un alumne que no pot seguir el ritme de la resta, que no s'integra en moltes de les activitats i que després segurament no tindrà els amics a la seva aula? Hem de pensar si aquesta és la inclusió que volem".
De cara al futur i el progrés dels resultats educatius, Niubó espera que en dos anys es comencin a notar resultats, perquè hi ha centres que estan fent esforços per reorientar projectes i reforçar lectura i matemàtiques, i per això anticipa una "certa primavera educativa".