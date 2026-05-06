Niubó insisteix a afegir tots els sindicats en el desplegament del pacte d'Educació

BARCELONA 6 maig (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha insistit aquest dimecres a afegir tots els sindicats en el desplegament del pacte d'Educació i ha assenyalat que "difícilment" es pot arribar als 800 euros al mes del complement específic que els sindicats majoritaris demanen (se situa en els 200 en l'acord).
"Difícilment podem passar del 0, d'aquests últims 20 anys, al 100%, que és el que alguns demanen. Per tant, les posicions de màxims crec que no contribueixen", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.
Ha expressat que li agradaria que els sindicats i el Govern es tornessin a asseure per parlar de l'acord: "Crec que no hi ha res en aquest acord que sigui contrari a la voluntat d'aquests sindicats i sobretot dels docents".