Niubó impulsa una comissió que avaluarà prohibir el mòbil en tota l'educació obligatòria

BARCELONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha afirmat que el departament ha impulsat la Comissió per a una Digitalització Responsable, la qual s'encarregarà d'avaluar que es prohibeixi l'ús dels mòbils en el conjunt de les etapes de l'educació obligatòria.

Ho ha dit en una roda de premsa aquest dimarts a la Conselleria, en què ha presentat la nova comissió per revisar l'ús de les pantalles i analitzar els efectes que tenen en l'educació, i a la qual també s'encarregarà que "avaluï la restricció de les pantalles en l'educació infantil".

Es preveu que la tasca de la comissió acabi "a finals de juny" i hi haurà, de cara al curs vinent, una guia de bones pràctiques i recomanacions per als centres educatius i els professionals, i una altra per a les famílies.