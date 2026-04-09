Niubó explica que va estar de baixa per un càncer a la glàndula de darrere l'estèrnum

BARCELONA 9 abr. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha explicat aquest dijous que va estar de baixa dos mesos per un càncer de la glàndula tim, que se situa darrere l'estèrnum entre el pulmó i el cor, i ha assegurat que ja està recuperada i amb l'alta.
"Tot això ho vaig saber arran d'uns problemes de visió, vull dir que jo crec que això també va bé de vegades explicar-ho, perquè hi ha moltíssima gent que viu situacions similars, i quan vas a temps a l'hospital te n'adones, i en aquest cas jo tenia uns problemes de visió que van venir sobretot per Nadal", ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.
Ha expressat que sentia que volia mirar a un lloc i hi havia un ull que no acabava d'enfocar on ella volia i que tenia molta sensibilitat a la llum: "Em vaig espantar quan un dia jo mirava les mans de prop i no les enfocava", i ha afegit que no ho havia fet públic abans per protegir els seus fills i el seu entorn.