Niubó espera que el preacord amb Ustec i Aspepc sigui "definitiu" i permeti acabar amb les vagues

Lorena Sopêna - Europa Press
Afirma que les mobilitzacions influeixen, però que al Govern l'han mogut les "conviccions"
BARCELONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, ha celebrat l'acord aconseguit amb els sindicats docents Ustec·Stes i Aspepc·Sps aquest divendres, que espera que sigui "definitiu" i permeti recuperar la normalitat i acabar amb les vagues.
Així s'ha expressat aquest dissabte en una entrevista concedida a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, en la qual ha insistit que és un acord molt important que suposa un "pas de gegant" en la millora de les condicions laborals dels docents i la qualitat de l'atenció educativa.
La consellera ha destacat que és un acord "molt generós" per totes les parts, quelcom que, reivindica, s'ha de posar en valor, i ha remarcat que els bons acords són aquells en els quals ningú està del tot content però tothom surt guanyant.
Sobre les vagues que estaven previstes abans d'aconseguir aquest acord, ha afirmat que no pot garantir que es desconvoquin, encara que confia que sigui així ja que és un acord "amb el conjunt de la taula sectorial", amb 4 dels 5 sindicats que tenen representació.
"Dependrà de la seva organització, és a dir, si el dilluns desconvoquen ja aquesta vaga o mantenen la del dilluns i, en tot cas, poden desconvocar les que hi ha convocades posteriorment", ha apuntat sobre aquest tema.
CONTINGUT DE L'ACORD
Sobre el contingut de l'acord ha subratllat que se superaran els 400 euros mensuals d'increment salarial, la qual cosa ha defensat com a reconeixement de la tasca dels docents que, diu, han carregat amb una situació d'infrafinanciación educativa: "Ens situarem probablement a la tercera o quarta posició retributiva del conjunt de l'Estat", ha assenyalat.
Preguntada per l'encaix d'aquest acord als Pressupostos, ha explicat que són 700 milions d'euros més "però amb un desplegament plurianual" i ha afegit que els comptes són una eina viva.
Sobre la situació de les colònies escolars de cara al proper curs, confia que es duguin a terme, afegeix que "no hi haurà un problema en aquest sentit" perquè hi haurà una compensació per la pernoctació per als professors, cosa que, diu, ja estava prevista en l'acord signat al març entre el Govern i UGT i CC.OO.
NEGOCIACIONS
En referència al primer acord signat per l'executiu amb UGT i CC.OO. ha defensat que era "el millor acord que es podia fer en aquell moment" ja que, apunta, no hi havia un context pressupostari com l'actual.
Preguntada per si el Govern va infravalorar les reclamacions dels sindicats majoritaris ha dit que en cap cas, però que les reivindicacions que "en algun moment semblaven inassumibles" s'han anat desencallant.
Així, ha afegit que, malgrat que les mobilitzacions influeixen, al Govern l'han mogut "les conviccions".