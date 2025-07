Niubó diu que hi ha indicis d'una "decisió unilateral" en l'error d'adjudicacions docents

BARCELONA 19 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, ha apuntat que l'error en el procés d'adjudicació de places a docents a Catalunya no ha estat informàtic ni humà, sinó que tenen indicis d'una intervenció d'una persona que ha pogut prendre "una decisió unilateral contravenint la normativa i les resolucions" de la Conselleria.

En una entrevista aquest dissabte a 'Catalunya Ràdio' recollida per Europa Press, Niubó ha assenyalat que els fets són greus, ja que qüestionen la fiabilitat de la Conselleria i la transparència del procés: "Hem obert un expedient informatiu perquè necessitem, hem d'esclarir els fets i depurarem totes les responsabilitats".

La consellera ha xifrat en 3.000 els docents que veuran modificada la seva destinació en la repetició d'adjudicació de places, que ha puntualitzat que representa el 5% dels 57.000 docents aspirants a plaça, i ha dit que "el més probable és que millorin la seva posició".

A més, Niubó ha explicat que no preveuen retardar l'inici del curs escolar: "No podem permetre que aquesta incidència que assumim com a Conselleria acabi generant més perjudici al conjunt del sistema educatiu, a l'alumnat, a les famílies i, per tant, no ens plantegem aquesta modificació".

Niubó compareixerà aquest dimarts 22 de juliol a les 12.00 davant de la Comissió d'Educació i FP del Parlament per la paralització de les adjudicacions docents, que s'hauran de repetir després de detectar-se incidències en el procés.