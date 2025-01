Niubó diu que "com a molt tard" d'aquí a dos mesos el Govern vol tancar els canvis a Batxillerat

Insisteix que de "definitiu no hi ha res" i que hi haurà més reunions

La consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, ha assegurat que "com a molt tard d'aquí a un mes i mig o dos mesos" l'Executiu català vol tancar els canvis per adaptar el decret de currículum de Batxillerat a la normativa estatal.

Ho ha dit en una entrevista a RAC 1 d'aquest dijous recollida per Europa Press, després de plantejar a representants de la comunitat educativa i científica dedicar una hora més a les assignatures obligatòries de modalitat i eliminar una franja de les matèries optatives trimestrals.

Niubó ha explicat que "a totes les reunions han sortit serrells o qüestions" que cal ajustar, davant del que preveu celebrar més trobades durant la setmana que ve, si bé ha insistit que els actors han rebut positivament la proposta.

Ha sostingut que el plantejament de la Generalitat està molt ampliat i ajustat, i ha defensat que situa a Catalunya dins de la normativa estatal, si bé ha advertit que "definitiu no hi ha res" i que seguiran negociant.

La consellera d'Educació s'ha mostrat partidària que el nou model "sigui un currículum que es preservi, que en el temps tingui continuïtat", per dotar d'estabilitat al sistema.

Ha defensat que "el còmput global és similar" a l'actual i que permet a l'alumnat aprofundir en coneixements científics, davant del que ha assenyalat que --textualment-- la majoria de CCAA estan aplicant les quatre hores i en moltes d'elles els resultats són millors.

Preguntada per si la fusió de matèries pot portar a prescindir de docents, Niubó ha considerat que no i ha explicat que les vacants de docents de matèries científiques sovint són les que més dificultats té la Generalitat per cobrir.