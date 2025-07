Niubó destitueix el sots-director general de Plantilles, Provisió i Nòmines per l'error en les adjudicacions

Manté el 8 de setembre com la data d'inici del curs escolar

BARCELONA, 22 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha anunciat aquest dimarts que ha destituït el sots-director general de Plantilles, Provisió i Nòmines de la Conselleria després de l'error en les adjudicacions docents.

"Torno a lamentar la situació d'incertesa que ha provocat aquesta situació tant als professors afectats com a les direccions dels centres", ha afirmat aquest dimarts durant la seva intervenció en la comissió d'Educació i FP del Parlament.

Niubó ha volgut traslladar novament les seves disculpes a tota la comunitat educativa i als docents, a més dels centres educatius que "han hagut de posposar la configuració dels horaris definitius del curs vinent".

Considera que el que ha passat es tracta d'"un fet greu que perjudica la credibilitat i el prestigi del sistema educatiu, que és un fet inadmissible i intolerable" i assegura que no permetran que ningú, de manera voluntària i deliberada, prengui decisions unilaterals contravenint les resolucions del departament.

Assenyala que el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, Josep Maria Garcia, va ser informat per part d'un càrrec responsable de la seva direcció d'"una alteració en el procediment que afectava 878 llocs de feina en perfil", que s'havien adjudicat a interins en comptes d'haver estat convertits en llocs ordinaris assignats a personal funcionari".

"Una persona funcionària, responsable de la direcció general del professorat, sense consultar-ho al director general, a la secretària general i tampoc a la consellera, i contravingut les resolucions del departament, durant la fase provisional d'adjudicació de destinacions del personal docent va fer una reserva de 878 llocs de perfil professional", ha explicat.

2.898 PERSONES AFECTADES

La consellera ha xifrat en 2.898 les persones afectades, que suposa un 5% del total de persones que hi participaven, però recorda que dilluns ja hi va haver una nova resolució de les adjudicacions i que se n'ha informat els docents i els centres i s'ha publicat en el web de la Conselleria.

Destaca que la prioritat ha estat resoldre-ho tan aviat com ha estat possible, i que es manté l'inici del curs escolar el 8 de setembre com estava previst i que "ni el funcionament del curs vinent o del conjunt del sistema educatiu es veuran afectats" per l'error.

Durant la comissió, un membre del sindicat CGT Ensenyament ha interromput la intervenció de Niubó en protesta per l'error en les adjudicacions al crit d''Escolteu els treballadors', 'Fora decret de plantilles' i 'Niubó dimissió'.

ALTRES MESURES

La consellera ha insistit que no es tracta d'un error tècnic, humà o informàtic sinó d'"una decisió unilateral que contravenia la normativa", i celebra haver aconseguit executar aquest nou procés d'adjudicació en un temps rècord, en les seves paraules, i destituir la persona responsable.

Reitera que es tracta d'una destitució política i que s'ha obert un expedient informatiu per aclarir tots els fets: "Aquí veurem si parlem d'una persona o si hi ha més persones implicades", i afegeix que d'aquest expedient se'n derivarà un de disciplinari i allà es veurà quin recorregut administratiu o judicial té aquest assumpte.

A més a més, s'ha sol·licitat un pla al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) --que s'encarrega de dissenyar, construir, coordinar i desplegar els projectes tecnològics de l'administració catalana-- per "reforçar la solvència tècnica del sistema perquè fets com aquest no puguin repetir en un futur".