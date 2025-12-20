Niubó destaca un augment del 14% per a l'educació inclusiva fins als 230 milions aquest curs

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Creu que l'I-1 "difícilment" serà gratuït el proper curs
La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha explicat que aquest curs 2025-2026 s'ha incrementat un 14% el pressupost destinat a l'objectiu d'aconseguir un sistema educatiu més inclusiu, passant de 198 milions d'euros a 230.
En una entrevista d'Europa Press, afirma que en aquest curs compten amb 15.000 professionals --no tots són nous d'aquest curs, molts ja estaven en el sistema i s'han comptabilitzat-- de diferents perfils destinats a l'educació inclusiva, com fisioterapeutes, logopedes y educadors d'educació especial, entre altres.
Sobre aquest increment de recursos, creu que "és una prova molt clara d'aquesta voluntat" d'avançar cap a un sistema educatiu més inclusiu, equitatiu i vetllar per la igualtat d'oportunitats de l'alumnat.
Es concreta amb l'increment d'un 17% de les hores de suport intensiu a l'alumnat amb més necessitats de dependència en el seu dia a dia a classe a partir de gener; o la incorporació d'un psicòleg referent en cada servei territorial, "orientat precisament a prevenir l'abandonament i l'absentisme i a acompanyar l'orientació".
La consellera ha recordat que aquest increment de recursos s'ha fet estant en pròrroga pressupostària, al no disposar de nous Pressupostos de la Generalitat, i, pel que fa als propers, indica: "Com a mínim, volem consolidar aquest creixement".
2 NOUS CENTRES PER A ADOLESCENTS
A partir de gener s'obriran a la ciutat de Barcelona 2 centres educatius terapèutics públics, dirigits a adolescents d'entre 12 i 16 anys amb problemes vinculats a la salut mental i dependències, i on poden comptar amb educadors socials, psicòlegs, psicopedagogs, integradors i treballadors socials.
"És una altra fórmula, fins ara no hi havia recursos públics dirigits a aquest perfil de joves estudiants", explica Niubó, que afegeix que els centres estaran en Sant Martí i Sants i oferiran un total de 30 places --15 i 15, respectivament--.
ALTRES RECURSOS
En relación a les unitats SIEI+ --de suport intensiu a l'escolarització inclusiva, per a alumnat que té més necessitats de suport educatiu--, Niubó assegura les han "més que duplicat en un únic curs".
Remarca que també s'han incorporat 14 nous CEEPSIR, que són centres d'educació especial que donen suport i acompanyen als centres ordinaris que acaben acollint i integrant a alumnat que presenten dificultats i que "requereix unes dotacions de professionals més enllà de les quals són les pròpiament docents".
"És una prova claríssima que, més enllà d'aquesta millora educativa, que és el focus principal, ho hem de fer amb equitat, i això significa proveir d'igualtat d'oportunitats, intentant reforçar l'atenció a aquest alumnat", afegeix.
A més, la consellera ha apostat per fer una planificació "més conjunta" per reduir la segregació; fa una valoració molt positiva del desplegament del Pacte contra la Segregació Escolar, creu que és un bon acord, en les seves paraules, i reitera la importància de garantir l'èxit educatiu.
GRATUÏTAT DEL 0-3
Sobre la gratuïtat de l'etapa 0-3 anys, que s'ha aconseguit en l'I-2 però no en l'I-1, Niubó ha dit que "segurament en el curs 2026-2027 difícilment" es pugui parlar de la gratuïtat en tota l'etapa, un dels compromisos que té el departament per a aquesta legislatura.
Ha remarcat que el percentatge d'escolarització en l'I-2 és molt alt, en les seves paraules, ja que està prop del 80%, però considera que encara s'està "per sota d'on s'hauria d'estar, sobretot tenint en compte els efectes positius d'aquesta escolarització".
"Quan parlem d'universalització de l'oferta, del que estem parlant és que tinguem una taxa d'escolarització en aquesta etapa més alta de la que tenim en aquests moments. L'objectiu és que més nens puguin accedir a una etapa educativa que no és obligatòria, però que és clau per al desenvolupament dels nens, per a la detecció de necessitats o dificultats d'aprenentatge", defensa.