Niubó demana "realisme i responsabilitat" als sindicats en vaga en el marc de l'acord

Assegura que molts docents no s'han sentit representats en la consulta
BARCELONA, 5 juny (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha demanat aquest divendres "realisme i responsabilitat" als sindicats en vaga i els ha instat a tornar a la taula sectorial en el marc de l'acord Educatiu i ha remarcat que 3 dels 5 sindicats de la taula encara avalen el pacte.
Niubó ha expressat que el Govern ha escoltat les "reivindicacions" de ràtios menors, més inversió a l'escola inclusiva i menys burocràcia i que el Govern ho està desplegant, ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.
Sobre el resultat de la consulta als docents sobre el preacord d'aquest dijous (que s'ha saldat amb un resultat negatiu del 65,1% dels vots), Niubó ha ressaltat que el sindicat Ustec·Stes ha perdut la consulta que ha fet a la seva base i que el resultat expressa "malestar" entre els docents.
"El problema és la consulta. Hi ha molta gent, molts professors que no s'han sentit cridats, no s'han sentit vinculats a aquesta consulta. Aquesta no és una consulta que hagi convocat el Govern, no és una consulta que hagi convocat el conjunt de les organitzacions sindicals, és la consulta que ha convocat una d'aquestes organitzacions", ha dit.