Niubó demana "un parèntesi" als sindicats i desconvocar la vaga del primer dia de curs

Ofereix una agenda de treball als sindicats
BARCELONA, 3 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha demanat aquest dijous "un parèntesi" als sindicats impulsors de la vaga del 8 de setembre, el primer dia de curs, i desconvocar l'aturada.
En una roda de premsa després de reunir-se amb els sindicats Ustec·Stes i CGT Ensenyament, Niubó ha afirmat que un parèntesi en les reivindicacions "oferiria una oportunitat per mirar cap endavant i deixar enrere retrets i desconfiances".
Ha subratllat que respecta el dret de vaga, però ha considerat que la societat i el sistema educatiu necessiten aquest parèntesi i que el primer dia de curs "no és adequat" per a això.
Niubó ha explicat que ha ofert una agenda de treball per negociar a partir del diàleg i "poder passar d'un escenari de crispació a un de debat estructurat que permeti avançar en l'educació que es vol en els pròxims anys".
DEMANA "CONFIANÇA"
La consellera ha demanat "confiança" en el departament per avançar conjuntament en la millora del sistema educatiu, i ha tornat a defensar els acords educatius assolits amb Aspepc·Sps, CCOO i la UGT com un punt de partida.
Niubó ha admès que el sistema educatiu necessita millores i que no s'acaba amb els acords assolits el curs passat, però que cal aconseguir-los amb "esperit constructor i abandonar la polarització".
La titular del departament ha defensat que el curs començarà amb mesures com ara més dotacions als centres educatius i el complement als docents, i ha admès que "en un únic curs" no es veuran millores a tots els centres educatius.
Ha afirmat que la Generalitat ha posat l'educació al centre i ha iniciat un camí, i ha dit que comparteix moltes de les reivindicacions dels sindicats, que busquen una millora estructural del sistema educatiu.