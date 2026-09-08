Niubó demana confiança als sindicats per treballar i complir els acords ja assolits

Lamenta els mals resultats de l'últim informe PISA a Espanya, sobretot en lectura
BARCELONA, 8 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha demanat confiança als sindicats docents per treballar i complir els acords ja assolits, i ha assegurat que el Govern ha escoltat les seves demandes.
Ho ha dit en una entrevista de Rac1 recollida per Europa Press en el primer dia de curs escolar a Catalunya marcat per la vaga docent convocada per Ustec·Stes, CGT Ensenyament, La Intersindical i COS.
Ha explicat que encara no hi ha un calendari de reunions amb els sindicats: "Ens vam veure la setmana passada i els vam oferir una agenda de treball", però ha dit que el Govern està en espera del que decideixi l'assemblea educativa del 19 de setembre.
PISA
Preguntada pels resultats de l'últim informe PISA, que s'han sabut aquest mateix dimarts al matí, Niubó ha lamentat els mals resultats a Espanya, sobretot en lectura, que ha relacionat amb l'ús de les xarxes socials i el "clima negatiu" a les aules.
Ha lamentat que es consumeix "molt temps a mantenir l'ordre a les aules"; ha apostat per tornar a les lectures obligatòries, tot i que diu que cal consens per fer-ho, i defensa que la intel·ligència artificial no tingui cabuda a les aules fins als 14 anys.