Niubó defensa millores retributives i de condicions d'aprenentatge en el nou acord educatiu

La consellera d'Educació de la Generalitat, Esther Niubó, ha defensat aquest dilluns millores retributives per als docents i de les condicions d'aprenentatge de l'alumnat en el nou acord en educació, assolit amb part dels sindicats que estaven en vaga divendres passat.
"No podem tenir o aspirar a un sistema educatiu excel·lent sense docents reconeguts, docents valorats i escoltats, però sobretot s'incideix en la part d'enfortiment del que és un sistema educatiu inclusiu", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
Niubó ha afirmat que la incorporació de 6.400 professionals per a l'escola inclusiva inclou especialistes d'educació especial, orientadors, psicopedagogs i integradors socials i ha destacat de l'acord la "important" reducció de ràtios o la simplificació burocràtica.