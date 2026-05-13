Niubó defensa l'acord educatiu i espera reconduir la situació: "Podem trobar marges"

Assegura que "el Govern no deixarà caure el sector de les colònies"
BARCELONA, 13 maig (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha reiterat que l'acord educatiu assolit amb CCOO Educació i la UGT és ampli, suposarà millores que es notaran als centres educatius i espera reconduir la situació actual amb els sindicats, amb els quals es reunirà en una taula sectorial dijous: "Podem trobar marges".
Ho ha dit aquest dimecres en una entrevista de 'L'altaveu al pati' de La 2Cat, recollida per Europa Press, en la qual ha defensat la "voluntat i compromís ferm" del departament i que amb l'acord s'ha incrementat un 30% el complement específic dels docents, fins als 3.000 euros anuals en acabar l'acord el 2029 .
Assegura que en el desplegament de l'acord s'hi pot sumar i trobar marges, i insisteix que és un acord ampli: "Podem sumar. És un acord molt ampli, és un acord potent. Per tant, podem trobar marges".
Assenyala que la voluntat és que els sindicats de la vaga continuïn a la taula, que totes aquestes mesures es puguin notar en el sistema educatiu i poder "reconduir aquesta situació de tensió que s'està vivint".
"Crec que tota la comunitat educativa, començant per les famílies, els docents, mereixem que puguem ser capaços d'asseure'ns i veure de quina manera podem ajustar aquestes posicions", afegeix.
Niubó assegura que l'acord educatiu es notarà amb la reducció de ràtios i l'increment de professionals de suport, i avança que en la reunió de dijous hi haurà alguna mesura nova en l'àmbit de la inclusió: "Pensem que aquí hi pot haver espai per generar consensos que necessitem".
MOSSOS
Sobre la presumpta infiltració de 2 agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea docent, Niubó ha expressat tot el seu respecte al cos i afegeix: "Darrere els propòsits d'aquest dispositiu, estic convençuda que hi ha criteris professionals".
Insisteix que Educació no tenia constància d'aquest dispositiu i es remet a les explicacions que donin aquest dimecres a la tarda la Conselleria d'Interior i els Mossos: "El departament d'Educació no ho sabíem ni tampoc hem encarregat una informació d'aquest tipus, ni se'ns ha transmès. Per tant, jo crec que convé esperar aquestes explicacions d'Interior".
Sobre el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius, recorda que va sorgir de l'escolta a la comunitat educativa i les direccions dels centres educatius, "que veuen com cada vegada els conflictes que es produeixen al seu entorn tenen un impacte molt important".
La consellera diu que la idea és que aquest agent sigui un professional de suport a l'equip directiu i docent i reitera: "No han de substituir la feina d'un docent o educador, i encara menys entrar a l'aula o anar armats".
COLÒNIES
Sobre l'avís dels docents catalans de deixar d'anar de colònies o a sortides escolars si no s'avança en la millora de les seves condicions, Niubó afirma que el departament treballa amb el sector de les colònies i lamenta "que s'estigui aprofitant per pressionar el Govern".
Recorda que a partir del curs vinent els docents cobraran una compensació econòmica per estar una nit fora de casa i assegura que "el Govern no deixarà caure el sector de les colònies".