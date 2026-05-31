Niubó defensa l'acord amb els sindicats docents perquè els professionals "siguin reconeguts"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Confia que la consulta sigui ratificada i es desconvoquin les vagues
BARCELONA, 31 maig (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Ester Niubó, ha defensat l'acord assolit pel seu departament amb els sindicats Ustec·Stes i Aspepc·Sps i ha afirmat que l'increment de sou dels professors probablement no era la primera petició de molts d'ells, però sosté que, per orientar-se a l'excel·lència, són necessaris professionals que "siguin reconeguts".
Així s'ha expressat en una entrevista concedida al diari 'Ara' i recollida per Europa Press aquest diumenge, en la qual ha reivindicat que altres elements, com el reforç de l'escola inclusiva, la reducció de ràtios i la reducció de la burocràcia, són aspectes que també estaven contemplats en l'acord de març amb UGT i CC.OO. de Catalunya.
Sobre el preacord, ha explicat que s'ha de "començar a notar ja a partir del curs que ve", perquè s'ha aprovat la incorporació de 1.700 nous professionals i, ha afegit, espera que s'aprovin els pressupostos per enfortir el sistema, encara que ha matisat que els resultats en educació s'aconsegueixen de manera lenta.
La consellera ha assenyalat que en els últims 25 anys no s'havia fet cap increment en el complement específic dels docents i que aquest era un "reconeixement merescut", després d'uns anys que, diu, han estat marcats per dificultats en l'àmbit educatiu.
Sobre el desplegament d'aquest acord, ha assegurat que "evidentment es farà realitat" amb partides plurianuals, que, segons apunta, s'han treballat juntament amb la conselleria d'Economia i tenint en compte el nou context pressupostari.
VAGUES
Preguntada per la situació de les vagues de cara a la setmana vinent després d'aquest preacord, ha dit que això no va formar part de la negociació perquè "s'entén que si s'arriba a un acord en l'àmbit de la mesa sectorial, la convocatòria de vagues deixa de tenir sentit", encara que ha afegit que s'han de respectar els ritmes de les diferents organitzacions.
"A partir d'aquí confiem que aquesta consulta sigui ratificada, perquè és un molt bon acord, i que es puguin desconvocar les vagues", ha remarcat.
En aquest sentit, s'ha mostrat convençuda que els docents que participin en aquesta consulta saben "què s'hi decidint, què hi ha en joc i què és el que es podria perdre".
PLA PILOT MOSSOS
Sobre el pla pilot per introduir Mossos d'Esquadra de paisà en algunes escoles catalanes, ha insistit que és un pla que va sorgir de l'escolta de direccions i serveis territorials i que les tasques d'aquests agents depenen del centre al qual se'ls destina.
Així, ha explicat que hi ha centres on aquestes persones ja estaven treballant "des d'una altra mirada" i, sosté, coneixen molt la realitat dels centres; en altres casos, són persones que observen el que passa a les escoles, i es reuneixen amb l'equip directiu per veure quin tipus d'alumnat hi ha i com assumir la situació.