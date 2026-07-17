Niubó defensa escoltar "direccions, docents i famílies" per millorar el següent curs

LLEIDA 17 jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, ha defensat que, després d'una llarga negociació amb els sindicats, ara és el moment d'escoltar "altres veus com direccions, docents i famílies" per convertir les seves peticions en millores que es puguin constatar des de l'inici del curs vinent.
Ho ha dit a Bellver de Cerdanya (Lleida), on ha liderat una reunió amb direccions de centres educatius i famílies de la comarca de la Cerdanya, dins el procés d'"escolta activa" en marxa, informa la Conselleria en un comunicat d'aquest divendres.
Ha subratllat la importància que el primer dia de curs sigui un "molt bon dia", amb una barreja d'il·lusió i de nervis, i ha posat en valor el dret a l'educació dels infants.