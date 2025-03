Niubó defensa que els nens catalans siguin competents en Matemàtiques davant "els reptes futurs"

TARRAGONA 14 març (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha destacat aquest divendres la importància que els nens i joves "siguin competents en Matemàtiques per afrontar els reptes futurs", informa el departament en un comunicat.

Ho ha dit en una visita al Museu de les Matemàtiques de Tarragona, pel Dia Internacional de les Matemàtiques, en què ha posat en valor programes com el Florence --en el qual participen 200 centres educatius-- per avançar en l'"assoliment d'aquests reptes".

Ha afirmat que s'està treballant amb les universitats per donar eines als docents per aprofundir en la didàctica de les matemàtiques, i també amb l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament (OCDE) que ajudarà "en aquest camí cap a la millora".

Entre les accions impulsades, la Conselleria presentarà pròximament als centres les concrecions del currículum de matemàtiques per "delimitar els coneixements fonamentals" en aquesta matèria.

També oferirà al professorat dos postgraus --un per als d'ESO i un altre per a primària-- per millorar la seva formació, i col·labora amb la Societat Catalana de Matemàtiques i la Federació d'Entitats per a l'Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya per promoure les matemàtiques entre alumnes i docents.