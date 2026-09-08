Niubó defensa un debat amb tots els actors del sistema educatiu per a un "nou consens"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Anuncia que el 21 de setembre hi haurà una nova taula sectorial i no valora els resultats del programa PISA
BARCELONA, 8 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i FP, Esther Niubó, ha defensat aquest dimarts obrir un espai de debat amb tots els actors del sistema educatiu (incloent docents, direccions, famílies i entitats pedagògiques) per assolir un "nou consens" sobre les millores a implementar.
Ho ha dit en una roda de premsa aquest dimarts, coincidint amb l'inici de curs, en la qual ha anunciat que el 21 de setembre hi haurà una taula sectorial amb el conjunt dels representants sindicals que han convocat la vaga aquest dimarts.
Ha afirmat que no és l'inici de curs que haurien volgut i ha lamentat els talls de mobilitat, si bé als centres no hi ha hagut "incidències significatives".
La voluntat del Govern, segons Niubó, és que les qüestions sindicals i laborals es tractin en aquesta taula sectorial i la comissió de seguiment dels acords del maig passat.
En paral·lel, aposta per obrir un debat estructural amb la comunitat educativa que abordi qüestions com la formació i l'autoritat dels docents, l'educació inclusiva, el model de les aules d'acollida o l'ús de la IA, més enllà de les condicions laborals: "Hem de veure quina educació volem per a aquest país per als pròxims 10 anys".
Niubó ha dit que les condicions actuals són "molt diferents" a les de fa 4, 5 o 10 anys, quan també hi va haver debats d'aquestes característiques, per la qual cosa entén que és moment de refer aquest consens.
PROVES PISA
Sobre els resultats de les proves PISA, Niubó no ha volgut entrar en valoracions a causa de l'alta taxa d'exempció de Catalunya, que ha provocat que l'OCDE l'exclogui de l'informe internacional, i ha dit que fer-ho seria "política ficció".
Tot i així, ha remarcat la importància de reforçar la comprensió lectora i les matemàtiques, que veu com els eixos principals de la millora del sistema educatiu, i racionalitzar l'ús de la tecnologia: "Menys pantalles, més comprensió lectora".
Niubó no descarta recuperar les lectures obligatòries a tots els centres, que poden actuar com referents compartits en una "societat fragmentada", si bé assenyala que també han de ser fruit del nou consens que vol construir amb el nou espai de debat.