Niubó crida a "reconduir" la situació educativa per garantir un millor final de curs

David Zorrakino - Europa Press
Valora "modificacions de calendari" per al pagament del complement autonòmic
BARCELONA, 16 maig (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, ha afirmat que li agradaria "reconduir" la situació amb els sindicats educatius per, diu, garantir un millor final de curs i millor inici del següent, per la qual cosa ha assegurat que la voluntat del Govern és no aixecar-se de la taula de negociació.
En una entrevista concedida a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press aquest dissabte, ha destacat que hi ha solucions i confia que els sindicats "vegin la importància d'arribar a un acord per començar a construir les bases de l'educació dels propers anys".
La consellera ha rebutjat que fos un error l'acord signat amb CC.OO. i UGT, al que no s'han sumat Ustec·Stes, Aspepc·Sps i CGT Ensenyament: "Es va fer un pas endavant molt important. El complement salarial autonòmic estava congelat des de feia 25 anys i es va augmentar un 30%. En quatre anys els docents cobraran 3.000 euros més que ara", ha defensat.
Ha subratllat que en aquests últims dies s'ha recuperat "un marge de diàleg amb el conjunt dels sindicats" i que en la reunió de la taula sectorial del passat dijous el Govern va proposar incorporar altres perfils professionals i es van plantejar demandes retributives.
Així, ha sostingut que en la comunitat educativa hi ha un "malestar de fons que ve d'anys que s'ha ajuntat amb els nous reptes que tenen els docents" i, per tant, han d'estudiar com donar satisfacció, a la millora de condicions laborals que reverteixin en l'aprenentatge dels alumnes, dins de la inversió de 2.000 milions d'euros.
COMPLEMENTS
Preguntada per si podria accelerar-se el pagament del complement autonòmic, ha dit que això és el que han de valorar en aquests dies, "sigui modificacions del calendari, si fos possible, o altres qüestions".
En referència als complements de colònies ha qualificat de "paradoxal" l'escenari perquè, assenyala, fa més de deu anys que no es pagava un complement de pernoctació i quan s'ha establert una compensació de 50 euros per nit es decideix deixar de fer-les, una situació que ha demanat reconduir.
PLA PILOT DE MOSSOS
Sobre el pla pilot per desplegar Mossos d'Esquadra de paisà en algunes escoles catalanes ha afirmat que s'aplica només en centres que van acceptar i es tracta d'agents de proximitat especialitzats en prevenció i mediació i no substitueixen a educadors.
"El pla s'avaluarà i, si funciona, es posarà a la disposició dels centres. I, si no, doncs no continuarà", ha afegit assegurant que defensen el projecte malgrat que, apunta, segurament l'oportunitat del moment no era la millor i ha contribuït a inflamar el clima educatiu.
Sobre la infiltració de Mossos en una assemblea docent de Barcelona ha dit que la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, "va demanar disculpes".