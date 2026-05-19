Niubó creu que la sectorial amb sindicats va ser un "acostament" i confia en la d'aquest dimecres

Creu que l'objectiu no pot ser "bloquejar o generar un gran sentiment de frustració col·lectiva"
BARCELONA, 19 maig (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha considerat que la reunió de la taula sectorial de dijous de la setmana passada va ser un "acostament" i confia en la nova trobada que hi haurà dimecres en la qual el Departament presentarà una nova proposta a partir de l'acord assolit amb CCOO Educació i la UGT.
Ho ha dit aquest dimarts a la Comissió d'Educació i FP del Parlament, en què ha reiterat que "els grans reptes del sistema educatiu només es poden afrontar des del diàleg, des de la capacitat d'escolta i la voluntat de construir acords amplis".
Niubó ha remarcat que l'objectiu "no pot ser mai bloquejar o generar un gran sentiment de frustració col·lectiva", sinó que ha de ser aportar per construir i millorar el sistema educatiu, i això és el que espera poder continuar fent en els pròxims dies.
En aquest sentit, ha cridat al compromís i la serenitat i a continuar treballant junts en els següents cursos: "Sabem que hi ha preocupació i cansament acumulat. Venim d'anys en els quals les condicions laborals dels docents no han estat ateses com es devia. No ignorem aquesta realitat, al contrari. La voluntat del Govern és afrontar-la amb responsabilitat".
Segons ella, el malestar que hi ha en el sistema educatiu "no neix d'aquest acord, ve d'anys enrere, respon a dèficits acumulats" i una percepció estesa de la manca de reconeixement professional, i defensa que l'acord tancat és transversal i ampli, amb mesures per reforçar l'educació inclusiva, reducció de ràtios i mesures de simplificació administrativa, entre d'altres.
REITERA LA MÀ ESTESA DEL GOVERN
Niubó insisteix en la mà estesa del Govern però que ha d'anar acompanyada de "realisme", ja que volen acords amplis però viables amb base pressupostària i seguretat jurídica, i reitera que el Govern continuarà treballant per ampliar l'espai d'entesa.
"Però el sistema educatiu no es pot quedar aturat ni bloquejat mentre aquest consens no arribi", ha resolt.