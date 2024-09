Niubó creu que la millora de l'ús del català ha d'anar "més enllà del sistema educatiu"

Aposta perquè tots els alumnes aconsegueixin un domini ple del català i del castellà



La nova consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, ha afirmat que la millora de l'ús social del català necessita mesures transversals que vagin "més enllà del sistema educatiu", i ha apostat perquè tots els alumnes acabin l'educació obligatòria amb un domini ple del català i del castellà.

"Aquestes són llengües oficials de Catalunya, però és evident que el català és la llengua pròpia, la vehicular, i que l'hem de defensar i promoure", ha assegurat en una entrevista publicada aquest diumenge pel 'Diari Ara', recuperada per Europa Press, la primera que ofereix com a titular d'Educació.

Niubó ha remarcat que el català no pot ser només una cosa de l'escola, si bé ha defensat aprofundir esforços en el sistema educatiu davant la caiguda de l'ús de la llengua catalana els últims anys.

"Des del sistema educatiu hem d'evitar situacions de limitació lingüística. Un alumne té dret a parlar la llengua que vulgui, però el que no pot ser és que ho faci perquè no té un bon domini en aquest cas del català", ha afegit.

Respecte del 25% del castellà als centres educatius, ha opinat que cada centre educatiu té un "context sociolingüístic massa diferent per marcar un percentatge igual" a tota Catalunya.

Preguntada sobre l'empitjorament del rendiment educatiu, la consellera ha atribuït el fenomen a canvis importants que ha tingut la societat i la composició a les aules, i que moltes vegades s'han pres mesures "amb certa improvisació i ha fet la sensació que s'actuava en contra de la comunitat educativa".

Ha remarcat que, comparant escoles de la xarxa pública i de la concertada, hi ha un "problema d'equitat" en la composició social de les aules, la qual cosa provoca, diu, una diferència de rendiments entre alumnes de famílies de rendes baixes i estudiants de famílies de rendes altes.

Amb això, ha defensat garantir els recursos necessaris perquè qualsevol alumne pugui tenir un èxit en qualsevol entorn perquè, al seu parer, la segregació urbana fa que en alguns entorns sigui "difícil 'disegregar' les escoles".

Sobre la relació amb els sindicats, Niubó ha dit que vol tenir les portes de la seva conselleria "obertes per dialogar i arribar a acords" per parlar de qüestions com la falta de professorat, i ha proposat parlar amb les universitats per ampliar l'oferta del grau i del màster de professorat de secundària.

També ha destacat que l'oferta de formació professional (FP) "segurament" és menor a la que hauria de ser, i s'ha posat com a objectiu millorar el procés d'assignació davant els milers d'estudiants que a data d'aquest diumenge continuen sense tenir una plaça assignada per al nou curs.