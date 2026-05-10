Niubó convoca una reunió de la taula sectorial el dijous en el marc de la vaga docent

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
Diu tenir "màxima confiança" en els Mossos després de la infiltració policial en una assemblea
BARCELONA, 10 maig (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha anunciat que convocarà una reunió de la taula sectorial dijous que ve amb els sindicats que tenen representació per intentar analitzar la situació en el marc de la vaga docent.
Ho ha afirmat aquest diumenge en una entrevista a Rac 1, després que els representants dels sindicats educatius Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament i La Intersindical demanessin una reunió per negociar abans del dimarts de la setmana que ve, quan està convocada una vaga educativa a tota Catalunya.
Preguntada sobre les 17 jornades de vaga convocades per a les properes sis setmanes, coincidint amb el final del curs escolar, Niubó ha dit que li sembla "un punt desproporcionat", tenint en compte l'esforç que, diu, està fent el Govern per millorar les condicions dels docents.
En aquest sentit, ha recordat que feia 25 anys que el complement salarial estava congelat i 10 que no hi havia compensacions per als docents pels pernoctes durant les colònies i que també s'està fent "un esforç brutal" per augmentar el personal de suport.
També ha insistit que Catalunya ve d'una "desinversió important" i que avui dia s'estan invertint més de 8.000 milions d'euros en educació, enfront dels 5.000 de 2014, i s'estan destinant 300 milions d'euros en la construcció d'escoles, enfront dels 50 milions del mateix any.
Sobre el fet que 900 centres de primària i secundària es plantegin cancel·lar les sortides i colònies durant el curs que ve, Niubó ha dit que li agradaria reconduir la situació.
INFILTRACIÓ
Sobre la infiltració d'agents de paisà en una assemblea docent a Barcelona, la consellera ha dit tenir "màxima confiança en la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra", del qual ha dit que fa un treball molt professional en el marc de la legislació vigent i de les competències que té atribuïdes.
Així mateix, ha aclarit que ella no sabia res sobre la infiltració i ha assegurat que en cap cas va encarregar cap informe i que mai va tenir informació relativa a aquests operatius.
Sobre la possible sensació de desconfiança que això hagi pogut generar, ha insistit que fins que no es tingui tota la informació no és possible poder opinar perquè "no seria just", i ha afegit que ha parlat amb la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, que donarà explicacions la setmana vinent.
MOSSOS A les ESCOLES
Preguntada pel pla pilot que inclou la presència d'agents de paisà dels Mossos als centres educatius de Catalunya, Niubó ha aclarit que se circumscriu a l'"àmbit de la prevenció".
En aquest sentit, ha dit que es tracta d'agents que tenen una especialitat en "temes de mediació" i que, per tant, tenen una visió comunitària i coneixen el que passa de portes enfora de l'institut i que podrien ser d'utilitat en alguns centres educatius.
"No estem parlant de persones que puguin fer tasques de docència, ni substituir un educador o un integrador, per descomptat, ni tampoc que entrin a les aules", sinó que la idea és que acompanyin els equips directius i el personal educatiu en tasques de prevenció de conflictes.
Ha reconegut que qui va sol·licitar aquest programa va ser el Departament d'Educació i que no s'ha volgut anar "només a aquells centres que tenien situacions de major conflicte ni a centres de màxima complexitat", sinó que s'ha volgut fer una petita mostra.
Ha lamentat que la informació sobre aquest pla es conegués gairebé al principi del seu desplegament, la qual cosa "va generar segurament una mica de sensació de desinformació o alerta fins i tot en l'àmbit de la comunitat educativa", i ha afegit que l'error segurament va ser no poder explicar-ho una vegada obtinguda una valoració, al desembre, per saber si pot ser útil o si no ha estat una bona idea.
Sobre el fet que set dels 14 centres que van sol·licitar inicialment aquest programa s'hagin desvinculat, ha respost que creu que "ha influït molt el soroll mediàtic".