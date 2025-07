Niubó compareixerà dimarts al Parlament per la paralització de les adjudicacions docents

BARCELONA 18 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, compareixerà dimarts de la setmana vinent, 22 de juliol, a les 12 hores davant la comissió d'Educació i FP del Parlament per la paralització de les adjudicacions docents, que s'hauran de repetir després de detectar-se incidències en el procés.

Així ho han confirmat aquest divendres a Europa Press fonts de la Conselleria, després d'explicar que el procés s'ha hagut d'aturar perquè no s'havia seguit la instrucció del departament que regulava el procediment i que s'ha obert un expedient informatiu "per ser tan transparents com sigui possible".

En unes declaracions als periodistes, el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, Josep Maria Garcia, ha demanat disculpes perquè s'ha fet una adjudicació incorrecta, ja que a unes 700 o 800 persones "se'ls ha mantingut la plaça".

Segons ell, la incidència s'ha produït perquè s'han mantingut unes places perfilades que, per norma, s'havien de convertir en places ordinàries, és a dir, no eren per a interins sinó per a funcionaris, la qual cosa afecta un volum "important" de docents.

La intenció és executar un altre cop aquest procés per mirar de tenir-lo adjudicat definitivament la setmana vinent, i Garcia assenyala que ja s'ha obert un expedient informatiu per saber per què s'han produït aquestes incidències.