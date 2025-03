Niubó celebra la ratificació del Consell d'Educació de l'inici del curs el 8 de setembre

Inaugura amb Salvador Illa el Saló de l'Ensenyament, que aquest any dedica gairebé el 40% dels seus estands a l'FP

BARCELONA, 26 març (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha celebrat la ratificació per part del Consell d'Educació de Catalunya (CEC) de la proposta de data d'inici del curs escolar, que s'havia plantejat per al 8 de setembre, durant la inauguració del Saló de l'Ensenyament 2025, que se celebra fins al diumenge al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha inaugurat amb ella el saló, que l'any passat va rebre més de 100.000 visites i, segons Niubó, és una mostra de la "importància que té a l'hora d'ajudar molts joves a encaminar i orientar el seu futur".

Ha recordat que el departament va fer una proposta de data d'inici de curs als diferents agents educatius, les direccions de centres educatius, sindicats i al CEC, i ha dit que al departament estan "molt satisfets" amb el fet que aquest dimarts el Consell hagi donat el vistiplau a la proposta i que falta acabar alguns detalls abans d'anunciar-la.

Quant al saló, ha recordat que en aquesta edició hi ha més de 250 expositors, un 12% més que l'any passat, i hi haurà 200 sessions d'orientació a més d'un espai, anomenat 'Àgora' on es faran xerrades directes a l'alumnat per ajudar-los en la seva elecció d'estudis.

La consellera ha destacat que aquest any l'esdeveniment se centra encara més en l'FP per donar "resposta a l'interès creixent", amb un 40% dels estands orientats a la formació professional, i que això demostra el prestigi i la dignificació que s'està impulsant d'aquests estudis.

FP

Niubó ha recordat que aquest any la Conselleria ha impulsat un cercador de notes de tall d'FP i ha subratllat que un 47% dels cicles de grau mitjà tenen un 5 de nota mitjana i que en els graus superiors són un 70%, per tant són "estudis que són assequibles" i ha animat la gent a apuntar-s'hi.

També ha defensat que el creixement principal de places d'FP és en l'àmbit públic; que el departament veu l'interès de les empreses a l'hora de potenciar aquests estudis, per exemple amb l'FP dual, i ha destacat que l'àrea de sanitat és la que té més demanda, tant de l'alumnat com del sector.

VISITA

Durant la visita, la comitiva s'ha aturat a l'estand de la Conselleria d'Educació i FP i al del Consorci d'Educació de Barcelona i, a continuació, al dels Jesuïtes Educació FP, d'FGC (on han pogut conèixer un simulador de conducció de tren), de la Guàrdia Urbana, dels Mossos d'Esquadra, dels Agents Rurals i dels Bombers de la Generalitat, entre d'altres.

Al pavelló d'universitats, han visitat l'estand de la Conselleria de Recerca i Universitats; la Universitat de Vic (Uvic-UCC) i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (Fcri).

En la visita també hi han acudit el tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle; la delegada del Govern a Barcelona, Pilar Díaz; la secretària general d'Educació i FP, Teresa Sambola, i els rectors d'universitats catalanes, entre altres representants.