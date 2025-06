Niubó avança que els resultats de les competències bàsiques del 2025 no seran els que voldrien

Recorda que el curs vinent hi haurà més de 550 noves dotacions per a l'escola inclusiva

La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha avançat que els resultats de les proves de competències bàsiques del 2025 no seran els que voldrien des del departament: "No seran els resultats que ens agradarien".

Ho ha dit aquest dijous en una conferència de Nueva Economía Fórum, a la qual han assistit el conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, i la titular d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.

DESTINAR RECURSOS

Niubó ha recordat que hi ha hagut una caiguda de resultats des del 2015 en diferents proves, com les PISA i les PIRLS, i reitera que l'objectiu del departament és millorar aquests resultats i aposta per "alinear tots els recursos" per fer-ho possible.

"Sabem que avui no tots els joves a Catalunya arriben al final de l'etapa d'educació obligatòria amb les eines que necessiten per desenvolupar-se plenament. Els mals resultats es donen en matemàtiques, en comprensió lectora, en ciències, en les avaluacions recents", assenyala.

Una altra de les línies de treball del departament passa per estabilitzar les plantilles, reduir la inestabilitat i millorar l'adjudicació de places, i ha assenyalat que es revisarà la complexitat dels centres per assignar recursos "en funció de les necessitats".

PERSONAL

D'altra banda, Niubó ha recordat que, a partir d'un acord entre el Govern i el grup parlamentari dels Comuns per al tercer suplement de crèdit, es reforçarà l'educació inclusiva de cara al curs vinent amb més de 550 noves dotacions de docents i personal d'atenció educativa.

Ha assenyalat que per al curs vinent el Govern ha aprovat incrementar el personal d'FP i escoles d'adults amb 86 noves dotacions; i assenyala que amb el projecte Reconnecta s'ha aconseguit en el curs 2024-2025 que 680 alumnes que havien abandonat els estudis hagin tornat al sistema.

També ha destacat que han començat els treballs per impulsar una llei catalana per a la universalització de l'educació de 0 a 3 anys, que permeti "consolidar, ordenar i ampliar" els recursos per a aquesta etapa.

Niubó ha dit que de cara al curs 2025-2026 la Conselleria s'ha fixat l'objectiu que els centres d'educació especial (CEE) hagin iniciat el seu procés de transformació cap als centres d'educació especial de proveïdors de serveis i recursos (CEEPSIR).

Sobre el català, la consellera ha destacat que és una eina de diàleg i cohesió i que és "una llengua que no és trinxera, és pont", per la qual cosa aposta per no afluixar, en les seves paraules, i continuar-ne fomentant l'ús i ple domini escrit i oral de tots els estudiants.

MÒBILS

Quant a l'ús dels mòbils i altres dispositius als centres educatius, ha recordat que la Conselleria va impulsar un grup d'experts el febrer d'aquest any per estudiar l'impacte que tenen en l'aprenentatge i plantejar una regulació i que aquest divendres es presentaran els resultats.

"És cert que de la tecnologia n'hem de veure la part positiva, obre moltes portes i solucions diverses, però també obliga a reflexionar", i afegeix que, per a ella, la tecnologia ha d'estar al servei de l'aprenentatge i que s'ha de fer un ús ètic i responsable.