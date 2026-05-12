Niubó assenyala que respecta les mobilitzacions de docents i demana evitar "posicions maximalistes"

BARCELONA 12 maig (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha afirmat que respecta les mobilitzacions dels docents, en vaga des d'aquest dimarts, tot i que ha demanat evitar "posicions maximalistes" per arribar a acords i generar consensos.
Ha defensat que "és important, quan volem arribar a acords, apropar-nos a la realitat, i no imposar posicions, de vegades, maximalistes", així com que el Govern ha treballat per presentar mesures de millora estructurals, ha dit aquest dimarts a 'La Selva', en declaracions recollides per Europa Press.
De cara a la reunió sindical convocada per a aquest dijous, Niubó ha afirmat que és una reunió molt important, i que la intenció del Govern és asseure's amb els sindicats "amb la màxima voluntat i mà tendida per reconduir aquesta situació i aquesta tensió".
Ha dit ser conscient que durant molt temps els docents han sostingut "de vegades amb vocació i professionalitat, que anava més enllà de les seves funcions", un sistema en moments de desinversió, i ha assegurat que és el moment de reconèixer aquest treball, però ha insistit en el pas que suposen mesures com l'increment d'un 30% del complement salarial específic.
Preguntada per la infiltració d'agents de paisà dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents a Barcelona s'ha referit al desconeixement del Departament d'Educació sobre aquesta i s'ha remès a la compareixença d'aquest dimecres de la consellera d'Interior, Núria Parlon, encara que també ha ressaltat la seva confiança en "la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra i la Direcció General de la Policia".