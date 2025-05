Niubó assegura que el vel està "emparat" per llei i que no es recomana l'integral a l'aula

Junts es va posicionar dimecres en contra de l'ús del vel a les escoles i en extraescolars

La consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, ha assegurat aquest dijous que el vel està "emparat" per la legislació i ha demanat distingir-lo de l'integral, que actualment ja no es recomana per poder desenvolupar les activitats curriculars.

Ho ha dit en unes declaracions a la premsa al costat de la consellera de Cultura, Sònia Hernández, després que l'executiva de Junts es posicionés dimecres en contra de l'ús del burca i el nicab i de l'ús del vel per part de menors a les escoles i en extraescolars.

Niubó ha assenyalat que ja hi ha normes als centres educatius que no permeten "cap element que interfereixi en l'activitat escolar".

"El vel està emparat pel conjunt de la legislació, una altra cosa és el vel integral que, per temes de comunicació, de visualització, de poder desenvolupar activitats curriculars amb normalitat, no és el que ja es recomana als centres a dia d'avui", explica.

DIVERSITAT CULTURAL I RELIGIOSA

Afirma que ja hi ha un marc regulador que permet la diversitat cultural i religiosa als centres, amb unes normes de convivència, i que "aquella vestimenta, vels o indumentària, que pugui perjudicar el desenvolupament d'una activitat curricular i que tingui un efecte negatiu en la seguretat o en la comunicació, ja no està permès".

Defensa que la llibertat religiosa és un dret fonamental, per la qual cosa "no correspon ni a un ajuntament ni a un parlament poder-ne fer una regulació", sinó que, segons diu, això correspon al Congrés dels Diputats.