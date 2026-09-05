Niubó assegura que el Govern vol avançar en educació i demana als sindicats "canviar el to"

Kike Rincón - Europa Press
Explica que al novembre es presentarà l'avaluació del sistema i augura "alguns brots" verds
BARCELONA, 5 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha assegurat que el Govern té la voluntat de diàleg i de treballar per seguir avançant amb els sindicats impulsors de la vaga del 8 de setembre, el primer dia de curs, i els demana "canviar el to".
Ho ha dit en una entrevista de La Vanguardia recollida per Europa Press, en la qual ha assegurat que "seria important canviar el to per avançar" i en la qual ha destacat les millores introduïdes per la Generalitat en aquest curs.
Niubó ha explicat que en la reunió d'aquesta setmana, no només hi havia sindicats amb representació a la taula, hi havia altres sindicats i membres de l'assemblea docent, per la qual cosa "negociar, des del punt de vista tradicional, es fa molt complex".
REVISIÓ DE LA INCLUSIVA
Ha recordat que el pressupost d'Educació ha pujat un 25%, encara que ha convingut que, si es vol més excel·lència i equitat, caldrà augmentar-ho, i ha advocat per fer balanç del decret de la inclusiva, que complirà 10 anys, per consensuar el seu futur.
Ha dit que el sistema ha de funcionar donant les màximes oportunitats de progrés per a tots, la qual cosa requereix un diàleg amb la comunitat i amb altres àrees de salut i drets socials, i creu que la veu de les famílies "s'ha tingut poc en compte".
PROVES PISA
Preguntada pels errors de gestió de les proves PISA, Niubó ha afirmat que va haver-hi un problema de falta d'informació precisa i d'acompanyament, i ha negat sentir-se traïda, però sí ha admès "un punt de decepció" amb el sistema.
Ha indicat que aquest curs li agradaria reduir la taxa d'abandó i millorar l'èxit educatiu; aconseguir "bones condicions" per als docents a l'aula perquè recuperin l'orgull pel seu treball, i que millori el clima laboral.