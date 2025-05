Niubó assegura que "a cap centre educatiu" català es vulneren els drets lingüístics

Afirma que el Govern i la seva conselleria "compleixen la llei" i respecten les sentències

BARCELONA, 19 maig (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha assegurat aquest dilluns que "a cap centre educatiu" del Servei d'Educació de Catalunya es vulneren els drets lingüístics de l'alumnat ni de les seves famílies.

"I en els casos puntuals que han estat objecte de queixa o preocupació, la inspecció educativa ha actuat seguint la normativa amb rigor i proporcionalitat, ara i també en les últimes dècades", ha dit en la seva compareixença durant la Comissió d'Educació i FP del Parlament.

Niubó veu legítim que qualsevol ciutadà defensi els seus drets i que és responsabilitat del Govern garantir-ne el compliment, però afegeix: "El que no és legítim és fer un pretext per qüestionar un model que té un ampli consens polític i social i tot en el sentit pedagògic".

Per ella, la via de la judicialització no contribueix positivament ni a la llengua ni a l'escola i assenyala que "judicialitzar la realitat lingüística de les escoles no ha aportat una gran solució, més aviat ha creat tensions i conflictes innecessaris".

"FALSA IMATGE DE CONFLICTE"

"En alguns casos, encara més greu, ha promogut una falsa imatge de conflicte no corresponent a la realitat", afegeix.

Sobre el Pacte Nacional per la Llengua, l'ha qualificat de plural, ampli i que mostra el consens al voltant de la llengua a Catalunya, i insisteix: "No ens podem permetre quedar de braços plegats davant la reculada del català".

Ha remarcat que el sistema educatiu català "ha assumit durant dècades la funció de cohesionar i integrar la societat, compensar les desigualtats socioeconòmiques, culturals i lingüístiques i garantir l'aprenentatge i domini de les llengües oficials".

MODEL LINGÜÍSTIC

També ha destacat la consolidació de les aules d'acolliment lingüístic, que diu que el curs vinent n'hi haurà 200 més, amb un total de 1.583, i reivindica que l'objectiu del Govern és "protegir l'equilibri lingüístic".

Niubó ha considerat "essencial" garantir un model educatiu inclusiu i plurilingüe, que garanteixi el domini ple de les llengües oficials i la suficiència en almenys una llengua estrangera, i assenyala que el curs vinent els tallers d'Usos Lingüístics en l'Àmbit Educatiu (ULAE) s'incrementaran a 600 centres.

SENTÈNCIES

Assegura que tant el Govern com la seva conselleria "compleixen la llei" i respecten les sentències, també les que afecten l'àmbit lingüístic, i reitera que treballen dins el marc de la legalitat vigent.

Finalment, ha dit que el 2024 hi va haver dues sentències sobre la llengua a l'escola catalana i el 2025 una mesura cautelar i que, a finals de febrer d'aquest any, aquestes sentències afectaven 34 alumnes, la qual cosa seria "una dotzena de famílies".