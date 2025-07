Niubó aposta per reforçar la "robustesa tècnica" d'Educació i la seguretat dels seus processos

Assegura que "no va bé que cada any hi hagi tantísima mobilitat del professorat"

BARCELONA, 25 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha considerat que el seu departament ha de reforçar la "robustesa tècnica" i la seguretat dels seus processos, com les adjudicacions docents, després de l'error que s'ha produït aquest juliol i que ha fet que s'hagin hagut de tornar a repetir.

Ho ha dit en una entrevista del diari 'Ara' aquest divendres, recollida per Europa Press, en la qual ha apostat per "poder fer una planificació molt més acotada en el temps" perquè a finals de juny ja es puguin tenir les adjudicacions docents i donar més tranquil·litat a les direccions dels centres educatius.

Sobre l'error en les adjudicacions, ha remarcat que hi ha un expedient informatiu obert que pot derivar en un expedient disciplinari: "Al final parlem d'una persona que també té una responsabilitat política".

"Hi ha hagut un cessament per falta de confiança. Una vegada vam conèixer aquesta incidència tan greu, vam fer el que havíem de fer: repetir el procés amb totes les garanties. En tres dies, un temps rècord", i creu que l'expedient informatiu també ha de servir per engegar mesures perquè no torni a passar.

Per a ella, a més de les places ordinàries, també són importants els perfils, ja que, segons diu, enriqueixen un projecte concret i creu que "la pública també ha de tenir un sistema per mantenir aquesta diversitat, aquest enriquiment dels diferents llocs que acaben contribuint en un claustre".

"FORTALESA TÈCNICA" DEL DEPARTAMENT

Insisteix que l'objectiu final és poder estabilitzar aquests claustres i consolidar la vinculació entre els docents --funcionaris o interins-- i mantenir el seu arrelament al territori: "No ens va bé que cada any hi hagi tantísima mobilitat del professorat".

Niubó assegura que el sistema educatiu no es pot sostenir només amb persones molt compromeses, en les seves paraules, sinó que "cal fortalesa tècnica, sobretot del departament", per poder acompanyar tot aquest procés.

JORNADA PARTIDA A L'ESO I SISENA HORA

Sobre si vol avançar cap a la jornada partida a la Secundària, ha respost que "en cap cas" vol retrocedir, ja que perjudicaria l'equitat i qualitat educativa a Primària, i assenyala que a Secundària està el model d'institut escola que dona continuïtat entre Primària i l'ESO.

En quant a si es recuperarà la sisena hora a les escoles públiques, ha assenyalat que una hora lineal més no millora ni la qualitat ni l'equitat, en les seves paraules, i que la intenció és anar cap a una "equiparació progressiva entre l'escola pública i la concertada", la qual cosa implicarà parlar de finançament, plantilles i jornades.

FP

Preguntada per si creu que falten empreses per la FP Dual, Niubó ha dit que vol aconseguir implicar al 10% de les empreses de tota Catalunya: "Ara mateix ens faltarien quatre punts. I de les que tenim, el 70% són pimes".

Finalment, ha assenyalat que "ningú marxarà de vacances" fins que les places de FP no estiguin assignades a finals d'aquest mes de juliol, i destaca l'increment de l'oferta pública després de crear 7.500 places públiques de FP addicionals per al proper curs.